Вице-премьер Мгер Григорян встретился со старшим госминистром торговли и промышленности Сингапура

7 июня заместитель премьер-министра Мгер Григорян, находящийся в Санкт-Петербурге с рабочим визитом, встретился со старшим государственным министром торговли и промышленности Сингапура Ко По Куном.

Как сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера, главной темой встречи стали переговоры по соглашении о свободной торговле между странами ЕАЭС и Сингапуром. Мгер Григорян и Ко По Кунобсудили ход переговоров, обоюдно посчитав его конструктивным. Заместитель премьер-министра РА и государственный министр Сингапура подчеркнули, что они приложат все усилия для скорейшего завершения переговоров.Собеседники посчитали, что подписание соглашения станет новым стимулом для развития двусторонних отношений.

Тепло вспоминая свою встречу около полугода назад, собеседники также обсудили новые возможности сотрудничества между Арменией и Сингапуром.

Вице-премьер Армении представил приоритеты, указанные в правительственной программе, и логику ожидаемых реформ. Мгер Григорян отметил важность обмена опытом и расширению отношений с Сингапуром - образцовой страной с точки зрения реформ в разных сферах.