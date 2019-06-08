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Европейские индексы - 07-06-19


МОСКВА, 8 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.77% и составил 12045.38 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.62% и составил 5364.05 пункта, британский FTSE вырос на 0.99% и составил 7331.94 пункта, а российский RTSI вырос на 0.46% и составил 1325.95 пункта.




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