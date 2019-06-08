Цены на цветные металлы - 07-06-19

ЛОНДОН, 8 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1774.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5823.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1904.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 11780.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 19050.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2511.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 27073.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 13.85% и составила 28000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.