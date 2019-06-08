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Экономика, финансы, искусственный интеллект — насыщенная повестка Summit of Minds


В Armenian состоялось торжественное  открытие   Summit of Minds. Основатель издания  MonthlyBarometer  и организатор саммита   Тьерри Малире уверен, что это прекрасная возможность для  обмена  новыми программами и идеями.

Как  передает корреспондент Арменпресс, Тьерри Малире отметил, что  саммит впервые  вышел за пределы  французского города Шамони. 

«Мои друзья  и я гордимся тем, что саммит проходит в  Дилижане.  Саммит я описал бы так:  содержание замечательных людей, великолепная  природа. Мы  коснемся различных вопросов - экономика, финансы, искусственный интеллект и др.», - сказал он.

Тьерри Малире отметил, что этот саммит  дает возможность развивать и укреплять личные  связи, собрать в  одном месте  невероятный  интеллектуальный  и социальный  капитал, людей, представляющих 27 стран. 

«Каждый  является лидером в  своей  области – бизнес, инвестиции, политика. Проведенные  здесь три дня – прекрасная возможность содержательного обмена, знакомства и узнавания  друг друга. Мы добавим свой  камешек в  здание  развития  страны, способствуя благополучию общества», - сказал Тьерри Малире.

Глава  ЦБ РА Артур Джавадян отметил важность проведения  столь авторитетного саммита  в  Армении – в Исследовательском центре   ЦБ, основанном пять лет назад.

«Все  исследования, которые  помогают кредитно-финансовой  политике  Армении, все  дискуссии по процентным ставкам проходят здесь. Цель Центра – создать среду, в  которой  будут проводиться высококачественные  научно-исследовательские  работы. Мы  видим здесь прекрасных специалистов в разных областях, что весьма  радует нас», - сказал он. 

Среди участников мероприятия премьер-министр Франции (2005-2007) Доминик де Вильпен, советник президента по вопросам безопасности при президенте США Бараке Обаме, генерал Джеймс Джонс, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор департамента инвестиций и предпринимательства   Организации Объединенных Наций по торговле и развитию Джеймс Ян, экс-министр, директор Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона, лордАра Дарзи, председатель совета  Итальянское национального исследовательского центра  МассимоИнгусо, генеральный директор Siemens Жан-Марк Лишка (Jan-Marc Lischka), вице-президент французской компании THALES, региональный директор Пол Рэми, руководитель школы менеджмента «Сколково», бывший глава  администрации президента России Александр Волошин, глава  форума Crans Montana Пьер-Эммануэль Куирин, директор и президент фонда Университета нацбезопасности США Уильям Паркер и др.

 

 

 

 

 




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