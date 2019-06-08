Экономика, финансы, искусственный интеллект — насыщенная повестка Summit of Minds

В Armenian состоялось торжественное открытие Summit of Minds. Основатель издания MonthlyBarometer и организатор саммита Тьерри Малире уверен, что это прекрасная возможность для обмена новыми программами и идеями.

Как передает корреспондент Арменпресс, Тьерри Малире отметил, что саммит впервые вышел за пределы французского города Шамони.

«Мои друзья и я гордимся тем, что саммит проходит в Дилижане. Саммит я описал бы так: содержание замечательных людей, великолепная природа. Мы коснемся различных вопросов - экономика, финансы, искусственный интеллект и др.», - сказал он.

Тьерри Малире отметил, что этот саммит дает возможность развивать и укреплять личные связи, собрать в одном месте невероятный интеллектуальный и социальный капитал, людей, представляющих 27 стран.

«Каждый является лидером в своей области – бизнес, инвестиции, политика. Проведенные здесь три дня – прекрасная возможность содержательного обмена, знакомства и узнавания друг друга. Мы добавим свой камешек в здание развития страны, способствуя благополучию общества», - сказал Тьерри Малире.

Глава ЦБ РА Артур Джавадян отметил важность проведения столь авторитетного саммита в Армении – в Исследовательском центре ЦБ, основанном пять лет назад.

«Все исследования, которые помогают кредитно-финансовой политике Армении, все дискуссии по процентным ставкам проходят здесь. Цель Центра – создать среду, в которой будут проводиться высококачественные научно-исследовательские работы. Мы видим здесь прекрасных специалистов в разных областях, что весьма радует нас», - сказал он.

Среди участников мероприятия премьер-министр Франции (2005-2007) Доминик де Вильпен, советник президента по вопросам безопасности при президенте США Бараке Обаме, генерал Джеймс Джонс, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор департамента инвестиций и предпринимательства Организации Объединенных Наций по торговле и развитию Джеймс Ян, экс-министр, директор Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона, лордАра Дарзи, председатель совета Итальянское национального исследовательского центра МассимоИнгусо, генеральный директор Siemens Жан-Марк Лишка (Jan-Marc Lischka), вице-президент французской компании THALES, региональный директор Пол Рэми, руководитель школы менеджмента «Сколково», бывший глава администрации президента России Александр Волошин, глава форума Crans Montana Пьер-Эммануэль Куирин, директор и президент фонда Университета нацбезопасности США Уильям Паркер и др.