Президент Армении направил поздравительное послание в связи с национальным праздником Соединенного Королевства – Днем рождения королевы

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание в связи с национальным праздником Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Днем рождения королевы ЕлизаветыII.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

«Армения придает большое значение продолжающемуся развитию и расширению многопланового сотрудничества с Соединенным Королевством и готова предпринять шаги для обогащения нашей двусторонней повестки дня новыми программами и инициативами», - говорится в поздравительном послании.

Президент Республики Армения Армен Саргсян пожелал королеве Великобритании Елизавете II крепкого здоровья, а стране —дальнейшего прогресса и процветания.