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Президент Армении направил поздравительное послание в связи с национальным праздником Соединенного Королевства – Днем рождения королевы


Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное  послание  в  связи с национальным праздником Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии  – Днем рождения  королевы ЕлизаветыII.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

«Армения придает большое значение продолжающемуся развитию и расширению многопланового сотрудничества с Соединенным Королевством и готова предпринять шаги для обогащения нашей двусторонней повестки дня новыми программами и инициативами», - говорится в поздравительном послании.

Президент Республики Армения Армен Саргсян пожелал королеве Великобритании Елизавете II крепкого здоровья, а стране —дальнейшего прогресса и процветания.  




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