Президент заверяет: с правительством у него очень хорошие рабочие отношения

Президент Армении Армен Саркисян заверяет: с правительством и премьер-министром у него очень хорошие рабочие отношения.

Как передает Арменпресс, об этом президент сказал в беседе с журналистами, в ответ на вопрос как он работает с правительством, координирует ли работу.

«Премьер-министр неоднократно говорил, и я это повторяю, что у нас очень хорошие рабочие отношения. Я на этом посту, чтобы служить стране, народу ", - сказал президент.