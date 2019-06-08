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Президент заверяет: с правительством у него очень хорошие рабочие отношения


Президент Армении Армен Саркисян заверяет: с правительством и премьер-министром  у  него очень хорошие  рабочие  отношения.

Как  передает Арменпресс, об этом президент сказал в беседе с журналистами, в ответ на  вопрос как он работает с правительством, координирует ли  работу.

«Премьер-министр неоднократно говорил, и я  это повторяю, что у нас очень хорошие рабочие отношения. Я на этом посту, чтобы служить стране, народу ", - сказал президент.




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