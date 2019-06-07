За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 62 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 6 и 7 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 62 случая преступлений, из них 1 – ранее совершенное.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 15 случаев кражи личного имущества, 13 случаев причинения телесных повреждений, 8 случаев побоев, по 4 случая присвоения или растраты и злоупотребления должностными полномочиями, 3 случая мошенничества, по 2 случая хулиганства и подделки документов, по 1 случая похищения человека, вымогательства, незаконной вырубки деревьев, служебного подлога или служебной халатности, применения насилия в отношении представителя власти, угроз убийством, причинением вреда имуществу, злоупотребления полномочиями сотрудниками коммерческих или иных организаций, незаконного сбора, хранения, использования и распространения сведений о семейной жизни.

За данный период найдены 2 человека, находящихся в розыске, еще 3 с явкой с повинной обратились в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести, зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 14 ДТП: 4 человека погибли, 13 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.