Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что с Россией будет достигнуто согласие по вопросу тарифа на газ, и цена будет такой, которая не будет препятствовать дальнейшему экономическому развитию Армении. Как сообщает Арменпресс, во время пресс-конференции после 23-го пленарного заседания Петербургского международного экономического форума премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что с президентом России достигнута договоренность об интенсификации переговоров для достижения единого решения.

«В своем выступлении я сказал, что в настоящее время в Армении наблюдается хорошая экономическая динамика, и представил статистические данные. Это важно не только в контексте двусторонних отношений, но и в контексте Евразийского экономического союза, поскольку ЕАЭС является общим рынком и общим экономическим пространством. Факторы, влияющие на стоимость товаров и продуктов, должны быть сбалансированы», - сказал Пашинян.

Например, по словам премьер-министра, если тариф на газ в одном месте на пространстве ЕАЭС будет низким, это нарушит баланс и ударит по содержанию Союза.

«Так что, здесь нужно очень взвешенное и мудрое решение. Надеюсь, мы сможем прийти к такому решению», - заключил Пашинян.