В Дилижане состоялся прием от имени президента Армении в честь участников конференции Armenian Summit of Minds

В честь участников международной конференции Armenian Summit of Minds от имени президента Республики Армения Армена Саркисяна 7 июня в Дилижане был организован прием.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, традиционно проходящий во французском городе Шамони Summit of Minds в этом году проходит в Армении и получил название Armenian Summit of Minds, собрав под одной крышей более двух сотен бывших и действующих членов правительств и политиков, представителей известных аналитических центров, мировых компаний, ученых, аналитиков, бизнесменов и предпринимателей.

Эксклюзивная договоренность о проведении саммита в Армении была достигнута в сентябре 2018 года, когда президент Республики Армения Армен Саргсян принял участие в саммите в качестве основного докладчика.

Приветствуя участников и гостей, президент Саркисян в первую очередь поблагодарил организаторов мероприятия, в частности основателя «The Monthly Barometer» Тьерри Малире и его коллег, которые осуществили организацию Armenian Summit of Minds.

«У меня есть предчувствие, что наше сотрудничество, которое имеет давнюю историю, будет и дальше развиваться в формате Summit of Minds», - сказал президент Саркисян.

Сегодня вечером для участников будут организованы презентации различных проектов и инициатив, связанных с информационными технологиями, стартапами, наукой и техникой.

Соорганизаторами армянского саммита являются администрация президента, Центральный банк Армении и авторитетный аналитический журнал «The Monthly Barometer».