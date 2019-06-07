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Никол Пашинян провел встречу с президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным


В рамках Петербургского международного экономического форума премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность присутствия банка ВТБ на армянском финансовом рынке и активной инвестиционной деятельности в различных сферах экономики.

На встрече собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением деятельности банка ВТБ в различных сферах экономики Армении. Андрей Костин представил процесс ввода в эксплуатацию рудника Техута и дальнейшие планы.




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