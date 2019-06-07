Пашинян не считает, что стремление Армении сотрудничать со странами, не являющимися членами ЕАЭС, можно противопоставить ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает, что стремление Армении сотрудничать с Китаем и другими странами, не являющимися членами ЕАЭС, можно противопоставить ЕАЭС. Как сообщает Арменпресс, во время пресс-конференции после 23-го пленарного заседания Петербургского международного экономического форума премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о сотрудничестве за пределами ЕАЭС, отметил, что страны Евразийского экономического союза поддерживают отношения со многими другими странами и, иногда эти отношения неоднородны, они не совпадают с теми странами, с которыми сотрудничает Армения, поэтому он не видит в этом никакого противоречия.

«На пленарном заседании я отметил, что такое сотрудничество пойдет только на пользу Евразийскому экономическому союзу», - сказал Пашинян.

По словам премьера, президент России также отметил, что Российская Федерация развивает экономические и политические связи с Китаем.

«Путин сказал, что Китай является стратегическим партнером для России. Армения и Россия также являются стратегическими партнерами. Стратегические партнерства и в случае с Россией, и в случае с Арменией могут не противоречить друг другу, поэтому это нормальный процесс», - добавил Пашинян.