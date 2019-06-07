Как могут люди оккупировать территорию, на которой они жили веками: ответ Пашиняна азербайджанскому журналисту

На пресс-конференции в Санкт-Петербурге премьер-министр Армении Никол Пашинян также ответил на вопросы азербайджанского журналиста. Как сообщает Арменпресс, в одном из вопросов, адресованных премьер-министру, о нагорно-карабахском конфликте азербайджанский журналист использовал обычную для азербайджанской пропаганды фразу «оккупированные территории». В ответ Никол Пашинян сказал: «Как могут оккупировать территорию люди, которые там родились, чьи деды и прадеды родились и жили там? Как эта территория может быть оккупирована? Это территория, на которой люди жили из поколения в поколение веками. Как можно такое вообще это представить?»

Пашинян подчеркнул, что с начала нагорно-карабахского конфликта Армения заявила, что гарантирует безопасность Арцаха. «Если бы эта гарантия не была дана Арменией, то, к сожалению, никаких других гарантий у граждан Нагорного Карабаха не было бы», - сказал премьер.

Премьер-министр сообщил азербайджанскому журналисту, что правительство Республики Армения и власти Республики Арцах готовы внедрить механизмы расследования инцидентов на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения.

«Чтобы избежать дискуссий о том, кто, где и когда стрелял, необходимо обсудить договоренности, достигнутые еще в 2016 году в Вене. Речь идет о создании механизмов расследования инцидентов в зоне конфликта», - добавил Пашинян.

Коснувшись вопроса о том, что полузащитник футбольного клуба «Арсенал» Генрих Мхитарян не поехал в Баку, Пашинян напомнил, что в интернете есть видео, на котором видно, как азербайджанские полицейские подходили к фанатам Мхитаряна с изображением армянского футболиста на футболке.

«Представьте, что фанаты оказываются в центре внимания азербайджанской полиции за то, что носят майку с именем Мхитаряна. Я думаю, что этим все сказано», - сказал Пашинян.

Он заметил, что были случаи, когда граждане России армянского происхождения хотели посетить Баку, но не были допущены властями.

«Это очень плохой знак. Я думаю, что такие случаи должны быть исключены, потому что они накаляют ситуацию. В Армении такой проблемы нет. Недавно один из журналистов азербайджанского агентства "Туран" посетил Армению, и я знаю, что у него не было никаких проблем, вопросы безопасности даже не поднимались», - сказал Пашинян.