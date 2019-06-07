На встрече с президентом РФ мы обсудили вопросы дальнейшего сотрудничестве в военной сфере: Никол Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин на встрече 6 июня обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в военной сфере. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом на пресс-конференции после 23-го пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в ответ на вопрос журналиста о том, что Пашинян сказал в интервью, что не обсуждался вопрос о покупке «Искандером».

«Журналист спросил меня, хочу ли я купить второй «Искандер». Я ответил, а кто сказал, что у нас только один «Искандер» и нам нужен второй? Я сказал, что у нас достаточно «Искандеров», и мы обсуждаем другие вопросы. Мы обсудили возможности дальнейшего сотрудничества в этой области. Конечно, Россия является стратегическим партнером для Армении, в том числе с точки зрения безопасности. Наши страны являются членами ОДКБ, и нам есть что обсудить в сфере безопасности», - сказал Пашинян.