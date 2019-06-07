Министр обороны Армении принял почетного председателя американского Атлантического совета Джеймса Джонса

Министр обороны Армении Давид Тоноян 7 июня принял почетного председателя американского Атлантического совета, генерала в отставке Джеймса Джонса, который в прежние годы был советником по вопросам безопасности в администрации президента США Барака Обамы и главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Давид Тоноян представил Джеймсу Джонсу ситуацию с безопасностью в регионе, ситуацию на линии соприкосновения армяно-азербайджанской государственной границы и линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, коснулся армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере и сотрудничества Армения-НАТО.

Собеседники также обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся международной и региональной безопасности.