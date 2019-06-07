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В результате реформ Армения может достичь экономического роста в 7%: доклад МВФ


Если правительству Армении удастся осуществить структурные реформы, страна сможет обеспечить экономический рост более 7%. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в докладе Международного валютного фонда  о Республике Армения.

5 июня Международный валютный фонд опубликовал два отчета по Армении.

В первом разделе отчета оценено возможное влияние реформ, инициированных правительством, на экономический рост, макроэкономические тенденции. В частности, отмечается, что в случае успеха запланированных реформ удастся обеспечить экономический рост в 7%.

«Новое правительство оценило проблемы и усилило борьбу с коррупцией. Политика, направленная на борьбу с коррупцией и улучшение правительства, важна для партнеров Армении», - отмечается в докладе.




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