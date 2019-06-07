Армения готова содействовать развитию отношений между ЕС и РФ: Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян заявил, что Армения готова содействовать развитию отношений между Европейским союзом и Российской Федерацией. Как сообщает корр. Арменпресс, Пашинян сказал об этом во время своего выступления на 23-м пленарном заседании Санкт-Петербургской международной конференции.

Отвечая на вопрос модератора о том, если движение Армении в сторону ЕС будет продолжаться, не ожидает ли Пашинян, что Брюссель попросит Ереван покинуть ЕАЭС, премьер сказал, что никаких движений нет.

«Нет никакого движения в сторону Европейского Союза, потому что Армения остается там, где она есть. Это очень важно подчеркнуть, потому что мы сотрудничаем с ЕС по вопросам внутренних реформ. Евросоюз очень заинтересован в том, чтобы отношения с Россией улучшились. Я часто общаюсь с европейскими лидерами и должен сказать, что все они поддерживают Армению в стремлении развивать отношения с Российской Федерацией. И это очень важный нюанс. В отношениях с Евросоюзом мы прозрачны перед нашими российскими партнерами и в отношениях с Россией мы прозрачны перед нашими европейскими партнерами. Конечно, кроме некоторых нюансов, которые касаются вопросов безопасности», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что геополитические игры не приносят ничего хорошего, и Армения не собирается в них вступать. «Я хочу сказать, что многие европейские лидеры действительно заинтересованы в нормализации отношений с Россией. Я думаю, что присутствие двух европейских лидеров здесь говорит об этом. Я думаю, что многие в мире поняли, что геополитические игры не приносят никакой пользы никому, особенно тем странам и народам, которые становятся полем для этих геополитических игр. Поэтому позиция Армении очень четкая и ясная: мы не собираемся вступать в геополитические игры, мы собираемся развивать нормальные отношения с Евросоюзом и Российской Федерацией.

Мы являемся членом ЕАЭС, сейчас мы являемся председательствующей страной. Недавно я посетил Китайскую Народную Республику, где в своем выступлении я сказал, что очень рад, что у нас хорошая динамика отношений с Китаем. Я думаю, что и Китай, и Европейский Союз, и Россия заинтересованы в глобальной стабильности, и я думаю, что наш главный приоритет в этих отношениях - это глобальная стабильность и безопасность. Конечно, как член ЕАЭС, мы осознаем свою роль и будем способствовать тому, чтобы отношения между нашими партнерами становились лучше, а не хуже», - сказал премьер-министр.

Отвечая на вопрос, сделала ли Армения однозначный выбор в пользу ЕАЭС, Пашинян сказал: «Мы являемся членом ЕАЭС. Это единственный экономический интеграционный процесс, в котором мы участвуем, и мы будем развивать наши отношения в этом интеграционном процессе, но это не означает, что у нас не будет отношений с Китаем. У нас будут двусторонние отношения с Китаем, и мы будем способствовать развитию отношений между Китаем и ЕАЭС. Что касается ЕС, здесь мы здесь сотрудничаем, например, с точки зрения судебной реформы в нашей стране. Для нас важно создать судебную систему, которая будет соответствовать европейским стандартам. Мы очень рады, что есть возможность внести свой вклад в улучшение отношений между ЕС и Россией, Армения может стать мостом в этом вопросе».