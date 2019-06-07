Информационные агентства СНГ намерены провести общую выставку к 75-летию Победы

Фотовыставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, может стать совместным проектом информагентств стран СНГ в 2020 году. Организовать ее предложил председатель Информсовета СНГ, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, выступая в пятницу на XXVI заседании Совета руководителей государственных информационных агентств стран СНГ (Информсовет СНГ), прошедшем на полях ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге.

В заседании также принял участие директор информационного агентства “Арменпресс” Арам Ананян.

"Предлагаю подготовить совместными усилиями фотовыставку, посвященную 75-летию Победы", - сказал Михайлов.

Он предложил также включить в подборку снимки фотокорреспондентов военного времени и фото наших дней - с массовых акций памяти, посвященных героям Великой Отечественной.

На заседании шла речь о том, что в преддверии 75-летия Победы нужно уделять особое внимание публикациям о жизни ветеранов, патриотическим акциям, воспитанию и историческому просвещению молодежи. Целесообразным был назван обмен материалами по этой тематике между агентствами, в том числе через сайт Ассоциации национальных информационных агентств государств-участников СНГ (АНИА).

"На журналистах госинформагентств в этом смысле лежит особая ответственность", - сказал Михайлов. Он отметил, что в последние годы усилились попытки искажения исторической правды о Великой Отечественной, попытки обелить, реабилитировать и даже героизировать гитлеровцев и их приспешников.

Директор ИА “Арменпресс” Арам Ананян предложил периодически организовывать совместные пресс-конференции посредством видеотрансляции. “Проведение и видеотрансляция совместных пресс-конференций по представляющим взаимный интерес вопросам станет серьезным информационным достижением на территории СНГ и, думаю, очень ожидаемым событием для наших обществ”, - сказал Ананян.

На встрече в Санкт-Петербурге руководители информагентств также обменялись опытом и планами по освещению таких крупных международных мероприятий как II Европейские игры, которые будут проводиться в июне в Белоруссии, организации пресс-туров и творческих семинаров для журналистов и фотокорреспондентов, отдельно обсуждался вопрос об информационной поддержке Дельфийских игр на пространстве СНГ.

Участники одобрили предложение государственного информационного агентства Туркмении ТДХ о вхождении в постоянно действующий проект Информсовета СНГ по созданию общей ленты новостей. Этот информационный продукт формируется на паритетной основе агентствами, руководители которых входят в Информсовет.

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана.

Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.

Заседание Информсовета СНГ проходит на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Участники заседания участвуют в мероприятиях программы ПМЭФ, а также саммита крупнейших мировых информационных агентств, который ТАСС проводит шестой год подряд.