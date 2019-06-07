Азиатские индексы - 07-06-19

ТОКИО, 7 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.53% и составил 20884.71 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.49% и составил 1532.39 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2827.80 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 26965.28 пункта.