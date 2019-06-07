Температура воздуха в Москве впервые в году превысила 30 градусов

Температура воздуха на метеостанции на ВДНХ, по которой ведется летопись столичной погоды, к 14:00 пятницы поднялась до 30,5 градусов, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Таким образом, температура воздуха в Москве впервые в 2019 году превысила 30-градусную отметку ", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что до этого самый жаркий день 2019 года был зафиксирован 22 мая, когда воздух в Москве прогрелся до 29,4 градуса. Температурный рекорд для 7 июня в Москве был установлен в 1988 году - 32,7 градуса, уточнили в метеобюро,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится сильная жара: в пятницу - до 32, в субботу и воскресенье - до 33 градусов. Осадки в Москве и Подмосковье раньше воскресенья, 9 июня, не ожидаются.

Между тем, в прошлом году температура только три раза поднималась выше 30-градусной отметки: 30 июня (30,6 градуса), 16 июля (30,3 градуса) и 28 июля (31,3 градуса).