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Google купит платформу для бизнес-аналитики Looker


Google достигла соглашения о приобретении платформы для бизнес-аналитики Looker, говорится в сообщении компании. По завершении сделки, сумма которой составила $2,6 млрд, Looker присоединится к Google Cloud.

"Добавление Looker в Google Cloud поможет нам предложить клиентам более полное аналитическое решение - от загрузки данных до визуализации результатов и интеграции данных и идей в рабочие процессы", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

    Как отмечается, соглашение основано на существующем партнерстве двух компаний, которые совместно обслуживают более 350 клиентов, в числе которых Yahoo!, Hearst, Buzzfeed, Sunrun, King и WPP Essence. 




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