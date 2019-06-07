Пашинян призван иностранных бизнесменов делать инвестиции в Армении

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян призывает международных партнеров обогащаться в Армении и обогащать Армению. Как сообщает корр. Арменпресс, Никол Пашинян заявил об этом во время своего выступления на 23-м пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

“В первом квартале текущего года в Армении уже зарегистрирован рост ВВП на 7,1%, а индекс экономической активности в апреле составил 9,2%. Мы приглашаем международный бизнес инвестировать в Армении. У нас даже есть девиз для потенциальных инвесторов: мы приглашаем их в Армению, чтобы стать богаче и делать нашу страну более богатой”, - отметил Пашинян.