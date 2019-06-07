Пашинян считает приоритетным реализацию идеи сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян для таких стран, как Армения, считает важным институционализацию доступа к центрам мировой экономики и активности. Как сообщает корр. Арменпресс, Никол Пашинян заявил об этом во время своего выступления на 23-м пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

“Для таких стран, как Армения, очень важна институционализация доступа к центрам мировой экономики и активности.

Это в первую очередь относится к нашему сотрудничеству с Российской Федерацией и участию в Евразийском экономическом Союзе. Мы настроены на дальнейшее совершенствование стратегического партнерства с Россией и максимально продуктивное участие в Союзе. Для этой цели мы будем прилагать все усилия для совершенствования механизмов сотрудничества и максимального углубления интеграции между участниками нашего объединения. Это в равной степени относится и к нашему членству в ОДКБ”, - отметил Пашинян.

Премьер сообщил, что Армения заинтересована в расширении географии внешнеэкономических связей Евразийского экономического союза.

“Особое значение в этом смысле имеет Китай. Мне отрадно отметить, что в последние дни мы достигли высокой динамики в развитии двусторонних отношений с этой страной, играющей одну из ключевых ролей в мировой экономике.

Как члену ЕАЭС, нам видится важным создание институционального сотрудничества между разными интеграционными объединениями и проектами. Считаю приоритетным реализацию идеи сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. Она вполне логична и рациональна”, - отметил Пашинян.