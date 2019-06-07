Пашинян считает перспективным политику углубления сотрудничества между ЕАЭС и Европейским Союзом

Премьер-министр Армении считает перспективным политику углубления сотрудничества между ЕАЭС и Европейским Союзом.

“Думаю, что если не в ближайшем будущем, то во всяком случае в среднесрочной перспективе такое сотрудничество вполне реализуемо и даже неизбежно”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр также отметил, что Партнерство с ЕС никоим образом не противоречит членству в ЕАЭС.

“С ЕС Армения имеет договор об углубленном и всеобъемлющем парт­нерстве, которое мы намерены исполь­зовать с максимальной эффек­тив­­ностью для дизайна и импле­ментации наших реформ. Партнерство с ЕС никоим образом не противоречит нашему членству в ЕАЭС. Оно дополняет его, обогащая наши возмож­ности новыми сравнительными преимуществами”, - отметил Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 6-7 июня находится в Санкт-Петербурге с рабочим визитом, где принимает участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. В рамках визита премьер-министр Пашинян встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Президентом Республики Болгария Руменом Радевым. Никол Пашинян в Петербурге встретился также с представителями армянской общины России, правительств разных стран и руководителями международных организаций.

В составе делегации также вице-премьер РА Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, главный советник премьер-министра РА Арсен Гаспарян и другие должностные лица.