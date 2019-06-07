ЕСПЧ удовлетворил требование принять промежуточную меру по делу Манвела Григоряна

Европейский суд по правам человека 6 июня удовлетворил ходатайство Манвела Григоряна от 5 июня 2019 года о принятии промежуточной меры в соответствии с 39-м правилом Европейского суда. Как стало известно «Арменпресс» с сайта представительства Армении в ЕСПЧ, по указанному решению Европейский суд, в связи с тяжелым состоянием здоровья заявителя, требует от правительства Армении в кратчайшие сроки обеспечить перевод заявителя в указанное решением медицинское учреждение.

В то же время Европейский суд потребовал от правительства РА до 12 июня представить соответствующую информацию. Европейский суд отметил, что вновь рассмотрит ходатайство о принятии промежуточной меры, основываясь на представленных фактических данных.

Европейский суд также обратил внимание сторон на тот факт, что необеспечение выполнения договаривающимся государством меры в соответствии с 39-м правилом может привести к нарушению статьи 34 Европейской конвенции по правам человека.

В настоящее время уполномоченный представитель правительства Армении в Европейском суде, сотрудничая с компетентными органами, предпринимает необходимые шаги для обеспечения выполнения требований обсуждаемого решения.

Манвел Григорян был доставлен в гражданскую больницу 6 июня, до передачи правительству Армении решения Европейского суда о применении промежуточной меры.