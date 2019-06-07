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Действия правительства направлены на реализацию потенциала человеческого капитала


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подчеркивает, что действия правительства направлены на реализацию потенциала человеческого капитала. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян заявил об этом во время своего выступления на 23-м пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

“Наш основной капитал – это люди. И действия нашего правительства направлены на создание условий для свободной реализации творческого, интеллектуального и делового потенциала наших граждан”, - подчеркнул Пашинян.




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