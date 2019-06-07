Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян видит будущее Армении в развитии инновационной экономики. Как сообщает корр. Арменпресс, Никол Пашинян заявил об этом во время своего выступления на 23-м пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

“Будущее Армении мы видим в развитии инновационной экономики. Она не имеет альтернативы для такой страны как Армения. Приоритетным для нас является технологический сектор. Образование в этом плане приобретает особое значение для нас. Армения унаследовала от советских времен хорошую школу физики и математики, и сегодня мы делаем все возможное для консолидации и использования этого потенциала.

За последние семь лет сектор информационных технологий вырос в Армении в пять раз. Он стал одним из локомотивов экономического роста страны и ее самой перспективной отраслью.

Образование и инновации, сотрудничество и интеграция, установление верховенства закона и эффективное управление – вот где мы видим наше потенциальное преимущество, которое позволит полноценным образом использовать наши ресурсы и добиться условий для устойчивого экономического развития”, - подчеркнул премьер.