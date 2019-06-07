Делегация во главе с А.Мирзояном отбывает в Королевство Швеция

Делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном 10-13 июня будет находиться в Швеции с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, в рамках визита намечаются встречи А.Мирзояна с королем Швеции Его Величеством Карлом XVI Густавом, спикером Риксдага Андреасом Норленом, министром иностранных дел Марго Уолстром, министром международного сотрудничества по развитию Петером Эриксоном, министром по делам ЕС Хансом Далгреном.

Делегация во главе с Председателем НС посетит Уппсальский университет, встретится с губернатором Уппсалы Гораном Энандером, а также с представителями армянской общины.

В составе делегации руководитель парламентской группы дружбы Армения – Швеция Р.Григорян, депутаты НС О.Ованнисян, С.Казарян, А.Абовян, А.Костанян.