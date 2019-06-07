ССС не комментирует информацию о допросе Гагика Царукяна

Специальная следственная служба не комментирует информацию о допросе председателя партии “Процветающая Армения”, депутата Национального собрания Гагика Царукяна. Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

“Мы не предоставляем информацию о лицах, допрошенных в Специальной следственной службе в рамках расследуемых уголовных дел”, - сказала Оганджанян.

В беседе с журналистами в Национальном собрании Гагик Царукян не подтвердил и не опроверг информацию о том, что он был допрошен в рамках дела 1 марта. Он призвал направить вопрос в компетентный орган, добавив, что это секрет.

При этом глава парламентской фракции “Процветающая Армения” заверил, что не имеет никакого отношения к событиям 1 марта 2008 года.

В 2008 году Гагик Царукян был депутатом Национального собрания, руководил фракцией ППА. Он был избран депутатом по итогам парламентских выборов 2007 года.