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Пашинян заявил, что обсудил с Путиным вопрос поставок оружия


Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.

"Мы хорошо сотрудничаем в военно-технической сфере и, конечно, у нас есть кое-какие договоренности. И я думаю, наши отношения в этой отрасли развиваются планомерно",- сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе встречи вопрос поставок Еревану новых комплексов "Искандер", Пашинян сказал, что их у Армении достаточно,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У нас достаточно "Искандеров". Но мы надеемся получить кое-что еще. Немаленькое", - отметил премьер-министр Армении.

 

 




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