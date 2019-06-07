Пашинян заявил, что обсудил с Путиным вопрос поставок оружия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.

"Мы хорошо сотрудничаем в военно-технической сфере и, конечно, у нас есть кое-какие договоренности. И я думаю, наши отношения в этой отрасли развиваются планомерно",- сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе встречи вопрос поставок Еревану новых комплексов "Искандер", Пашинян сказал, что их у Армении достаточно,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У нас достаточно "Искандеров". Но мы надеемся получить кое-что еще. Немаленькое", - отметил премьер-министр Армении.