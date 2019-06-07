Результаты усиленной службы Полиции РА: многочисленные нарушители закона подвергнуты приводу

Сотрудники управления и территориальных подразделений Полиции Еревана, полка патрульно-постовой службы, линейного отдела аэропорта “Звартноц”, а также дорожной полиции 6 июня осуществили в столице службу в усиленном режиме.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, цель -защита общественного порядка и безопасности движения от преступных и противоправных посягательств. Сотрудники полиции по указанию начальника полиции Валерия Осипяна действовали в рамках закона, но не проявляя терпимости и снисходительности к нарушителям закона.

Сотрудники полиции оперативными группами обошли весь Ереван и обнаружили ряд правонарушений. Ряд лиц по подозрению в хранении и ношении оружия, боеприпасов, холодного оружия, умышленном повреждении чужого имущества, а также за прогулку по улицам столицы с охраной, появление в обществе в нетрезвом состоянии и проявление неправомерного поведения, невыполнение законных требований сотрудников полиции был подвергнут приводу.

В центре внимания полицейских были также и водители, угрожающие безопасности дорожного движения, которые умышленно допускают грубые нарушения правил дорожного движения, проявляют явное неуважение к другим участникам движения, ставя под угрозу их жизнь и здоровье. Было обнаружено 49 таких водителей, автомобили которых были перевезены на охраняемую территорию дорожной полиции. Были обнаружены также многочисленные водители, которые управляли машинами без номерных знаков, с замененными, замаскированными номерными знаками, как и водители без соответствующих документов.

Обнаружены 44 водителя, которые эксплуатировали автомобили без договора ОСАГО, 5 водителей были в нетрезвом состоянии. В ходе усиленной службы были обнаружены также 5 машин, находящихся в розыске.

Полиция Армении для соблюдения общественной безопасности периодически будет проводить подобные профилактические мероприятия.