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НС Арцаха подвело итоги предварительных обсуждений исполнения бюджета


7 июня состоялось заседание постоянной комиссии НС Республики Арцах по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению под председательством Арама Григоряна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ НС Республики Арцах, на заседании присутствовал министр финансов Республики Арцах Артур Арутюнян, который ответил на вопросы депутатов об исполнении бюджета, после чего комиссия с положительным заключением одобрила проект бюджета Республики Арцах на 2018 год.




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