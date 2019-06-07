НС Арцаха подвело итоги предварительных обсуждений исполнения бюджета

7 июня состоялось заседание постоянной комиссии НС Республики Арцах по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению под председательством Арама Григоряна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ НС Республики Арцах, на заседании присутствовал министр финансов Республики Арцах Артур Арутюнян, который ответил на вопросы депутатов об исполнении бюджета, после чего комиссия с положительным заключением одобрила проект бюджета Республики Арцах на 2018 год.