Армен Саркисян встретился с бывшим премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном
Президент Республики Армения Армен Саркисян принял бывшего премьер-министра Франции Доминика де Вильпена, который примет участие в международной конференции “Армянский саммит мыслей”.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Доминик де Вильпен приветствовал инициативу проведения в Армении традиционно проходящего во французском городе Шамони саммита, отметив, что он может стать интересной платформой для обмена идеями, знаниями и опытом.
- 16:28 Пашинян заявил, что обсудил с Путиным вопрос поставок оружия
- 16:23 Пашинян заявил, что обсудил с Путиным цену на газ
- 16:16 Армен Саркисян встретился с бывшим премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном
- 16:13 “Просвещенная Армения” готова внести свой вклад в обсуждение концепции и проекта закона о веттинге
- 16:05 ВОЗ призвала усилить борьбу с инфекциями, передаваемыми половым путем
- 15:48 Amnesty International присвоила юной шведской экоактивистке высшую награду
- 15:37 В каждой цивилизованной стране в культурной политике важно участие частного сектора: Хзмалян
- 15:30 Акоп Аршакян провел встречу в USAID
- 15:26 Президент Саркисян принял Джеймса Джонса
- 15:24 Омбудсмен Армении принял чрезвычайного и полномочного посла Казахстана
- 15:21 Началось пленарное заседание Санкт-Петербургского международного экономического форума "Формируя повестку устойчивого развития"
- 15:13 Вечером 1 марта 2008 года Гагика Царукяна пригласили на обсуждение в правительство, однако встреча не состоялась
- 14:55 СМИ: ZTE выпустит на рынок первый 5G-смартфон Axon 10 Pro в июле
- 14:43 Более половины южнокорейцев посчитали ненужным объединение с КНДР
- 14:35 По данным опроса, немецкие "Зеленые" обогнали по популярности блок ХДС/ХСС
- 14:25 Руководители “Яндекса” представили премьер-министру программы по реализации в Армении новых проектов
- 14:21 Председатель НС подписал протокол о прекращении депутатских полномочий Нарине Хачатурян
- 13:54 Фракция НС “Мой шаг” на пост члена Высшего судебного совета выдвинула кандидатуру Григора Бекмезяна
- 13:50 Мане Тандилян считает неприемлемым проведение внеочередного заседания НС параллельно обсуждению исполнения бюджета
- 13:47 Times: в ЕС могут поддержать новую отсрочку Brexit
- 13:42 FT: Google предупредила власти США о рисках из-за внесения Huawei в черный список
- 13:30 Артак Зейналян подал в отставку с поста министра юстиции
- 13:28 Из национального парка в ЮАР сбежали около 15 львов, сообщили СМИ
- 13:01 Суд частично удовлетворил апелляцию на решение о наложении ареста на имущество Кочаряна
- 13:00 В НС Армении по инициативе правительства началось внеочередное заседание
- 12:47 Кандидат от Партии Brexit не смог победить на довыборах в парламент Британии
- 12:44 Акоп Аршакян с заместителем помощника госсекретаря США обсудил возможности сотрудничества
- 12:43 Sky: в Хитроу установят 3D-cканеры в зоне досмотра ручной клади
- 12:28 Геворг Даниелян прекращает полномочия члена ВСС
- 12:27 Премьер Грузии заявил, что страна заслуживает членства в НАТО и ЕС
- 12:22 В общинах продолжаются общественные обсуждения
- 12:11 Армения и Болгария придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству: состоялась встреча Никола Пашиняна и Румена Радева
- 12:09 Путин и Пашинян на встрече не обсуждали карабахский конфликт, заявил Песков
- 12:03 Акция протеста перед зданием правительства Армении: требуют уволить директора зоопарка
- 11:57 Состояние здоровья Манвела Григоряна требует продолжить его лечение в гражданской больнице: защитник прав человека
13:31, 03.06.2019
Просмотрели 3595 раз Учения НАТО Saber Guardian 2019 начались в Румынии
12:06, 03.06.2019
Просмотрели 3040 раз Помпео заявил о готовности США заключить с Ираном новое ядерное соглашение
13:07, 03.06.2019
Просмотрели 2640 раз Глава британского МИД заявил, что Лондон привык к неожиданностям со стороны Трампа
17:29, 05.06.2019
Просмотрели 2321 раз Вся сумма от переиздания песни Smoke on the Water группы Deep Purple будет передана музыкальной школе Гюмри
13:41, 03.06.2019
Просмотрели 2264 раз СМИ: консервативный блок ХДС/ХСС не исключает распада правящей в Германии коалиции