Армен Саркисян встретился с бывшим премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял бывшего премьер-министра Франции Доминика де Вильпена, который примет участие в международной конференции “Армянский саммит мыслей”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Доминик де Вильпен приветствовал инициативу проведения в Армении традиционно проходящего во французском городе Шамони саммита, отметив, что он может стать интересной платформой для обмена идеями, знаниями и опытом.