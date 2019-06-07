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Армен Саркисян встретился с бывшим премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном


Президент Республики Армения Армен Саркисян принял бывшего премьер-министра Франции Доминика де Вильпена, который примет участие в международной конференции “Армянский саммит мыслей”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Доминик де Вильпен приветствовал инициативу проведения в Армении традиционно проходящего во французском городе Шамони саммита, отметив, что он может стать интересной платформой для обмена идеями, знаниями и опытом.




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