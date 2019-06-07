“Просвещенная Армения” готова внести свой вклад в обсуждение концепции и проекта закона о веттинге

Партия “Просвещенная Армения” до сих пор так и не получила предложения по обсуждению концепции и проекта закона о веттинге. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал председатель партии “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян.

“До сих пор неясно, кто и из какого крыла власти несет ответственность за разработку этого механизма. Мы понимаем, что проблема чрезвычайно важна и актуальна. Столь же существенно, чтобы эти обсуждения, во избежание возможных негативных и непредсказуемых перспектив, проходили в атмосфере и среде высокого профессионализма и единомыслия”,- написал Марукян.

По словам председателя партии “Просвещенная Армения”, “Просвещенная Армения” с привлечением международных и местных экспертов приступила к разработке общих принципов по веттингу и готова внести свой вклад в обсуждение концепции и проекта закона в более широком и всеобъемлющем формате в парламенте для обеспечения необходимого качества и эффективности.