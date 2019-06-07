ВОЗ призвала усилить борьбу с инфекциями, передаваемыми половым путем

Продолжающееся распространение в мире трихомониаза, хламидиоза, гонореи и сифилиса - инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), свидетельствует об отсутствии прогресса в борьбе с ними и требует от мирового сообщества скоординированных действий. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опубликовавшая в четверг данные исследования, согласно которому ежедневно в мире более 1 млн человек в возрасте от 15 до 49 лет заражаются этими болезнями,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы являемся свидетелями вызывающего беспокойство отсутствия прогресса в вопросе о прекращении распространения инфекций, передаваемых половым путем", - заявил журналистам исполнительный директор ВОЗ, курирующий вопрос обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, Питер Салама. Новые данные ВОЗ, подчеркнул он, должны дать мировому сообществу "сигнал к пробуждению" и побудить его к принятию согласованных действий и к обеспечению доступа к лечению всем, кто в нем нуждается.

Согласно исследованию ВОЗ, в 2016 году среди людей в возрасте 15 - 49 лет в мире было зарегистрировано 156 млн новых случаев заражения трихомониазом, 127 млн - хламидиозом, 87 млн - гонореей, 6,3 млн - сифилисом. Организация подчеркивает, что эти инфекции "поддаются лечению". Если эти инфекции не лечить, они могут привести к "серьезным и хроническим последствиям для здоровья".