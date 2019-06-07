В каждой цивилизованной стране в культурной политике важно участие частного сектора: Хзмалян

Театровед Ара Хзмалян, который 4 июня был назначен заместителем министра образования, науки, культуры и спорта РА, в деле развития и прогресса различных направлений культурной сферы придает важность наличию творческой мысли и развитию института меценатства.

Как передает «Арменпресс», об этом 7 июня на встрече с журналистами сказал Хзмалян.

“Существуют обязательные условия культурной политики и культурной стратегии. На мой взгляд, культура является одним из важнейших условий общественной солидарности, и мы нуждаемся в использовании этого большого потенциала культуры с точки зрения смягчения общественных противоречий, формирования общественного согласия.

Культура также является важным звеном внешней дипломатии. Мы нуждаемся в усилении нашего международного сотрудничества, использовании возможностей, данных культурой”, - подчеркнул заместитель министра.

Он подчеркнул, что в сфере есть нерешенные проблемы, которые ждут своих решений.

“Профессиональное сообщество ожидает их решения каждый день. С первого же дня моего назначения я встречался с участниками всех конфликтных ситуаций. У нас есть задача - очень быстро разрешить все эти вопросы”, - отметил он.

Хзмалян подчеркнул, что представляет свое присутствие в составе министерства в основном в творческом плане. “Мы обществу должны направить творческий заряд, должны быть очень внимательны к творческой мысли, креативным инициативам и проявлениям, нуждаемся в формировании институтов корпоративного меценатства, спонсорства, потому что в каждой цивилизованной стране чрезвычайно важно участие частного сектора в культурной политике, реализации культурных программ и многих других профессиональных и социальных вопросов”, - заверил замминистра.

Он напомнил, что был одним из тех людей, которые выступали за присоединение Министерства культуры РА к Министерству науки, поскольку всегда была проблема сопоставления политики программ культуры и образования и гармоничного прогресса. “Сейчас у нас есть возможность ежедневно обсуждать, разрабатывать все эти вопросы за одним столом со всеми сторонами, и думаю, что на данный момент эта возможность совместной работы может быть только полезной”, - заключил Ара Хзмалян.