Акоп Аршакян провел встречу в USAID

Министр высокотехнологичной промышленности РА Акоп Аршакян при участии чрезвычайного и полномочного посла РА в США Варужана Нерсесяна встретился с заместителем помощника руководителя USAID Александром Соколовским. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства высокотехнологичной промышленности Армении, во встрече принимали участие эксперты Global Labs USAID. В ходе встречи Акоп Аршакян представил задачи и программы новосозданного Министерства, детали визита в Силиконовую долину и деловых встреч. Министр коснулся и успешного опыта армянских национальных инженерных лабораторий, внедренных в Ереванском политехническом университете, планов развития лабораторий и перспектив применения подобного опыта за рубежом.

Александр Соколовский поделился с присутствующими своими впечатлениями о прогрессе в сфере высоких технологий в Армении. Он подчеркнул, что сотрудничество USAID с Арменией в этой сфере успешно в том плане, что была оправдана стратегия USAID - инвестировать в страны с низким доходом, но имеющие огромный потенциал развития.

Министр выразил удовлетворение в связи с внедрением и последующим продуктивным запуском лаборатории в Ереванском национальном политехническом университете в сотрудничестве с USAID, подчеркнув наличие научного, технологического и образовательного потенциала РА как основной залог успеха.

Стороны обсудили такие возможности сотрудничества, как организация соответствующих курсов по маркетингу для стартапов, внедрение образовательных программ ведущих университетов США в Политехническом университете, финансирование Национального венчурного фонда, возможные направления сотрудничества в направлении цифровой экономики и кибербезопасности.