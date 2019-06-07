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Президент Саркисян принял Джеймса Джонса


Президент Республики Армения Армен Саркисян принял советника президента США по вопросам безопасности, бывшего главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймса Джонса, прибывшего в Армению для участия в международной конференции “Армянский саммит мыслей”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи стороны коснулись работ саммита, который пройдет в Дилижане. Генерал Джонс приветствовал проведение такого авторитетного мероприятия в Армении.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам глобальной безопасности и глобальных вызовов.




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