Президент Саркисян принял Джеймса Джонса

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял советника президента США по вопросам безопасности, бывшего главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймса Джонса, прибывшего в Армению для участия в международной конференции “Армянский саммит мыслей”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи стороны коснулись работ саммита, который пройдет в Дилижане. Генерал Джонс приветствовал проведение такого авторитетного мероприятия в Армении.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам глобальной безопасности и глобальных вызовов.