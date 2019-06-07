Омбудсмен Армении принял чрезвычайного и полномочного посла Казахстана

Омбудсмен Армении Арман Татоян принял чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Армении Тимура Уразаева.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата омбудсмена Армении, в ходе встречи омбудсмен представил послу направления работы, функции и круг своих полномочий, а также те программы, которые реализуются в сфере защиты прав детей.

Арман Татоян передал послу слова благодарности за быстрый отклик комиссара по правам человека Казахстана Аскара Шакирова на просьбу омбудсмена Армении по поводу инцидента с участием армян, в Караганде в январе этого года.

Тимур Уразаев отметил важность роли защитника с точки зрения защиты прав человека, в частности прав детей и полноценной реализации прав. Он пригласил Армана Татояна принять участие в международной конференции высокого уровня, посвященной защите прав детей, которая состоится в столице Казахстана Нурсултане осенью 2019 года.

В конце встречи стороны выразили готовность развивать тесное сотрудничество между национальными учреждениями по правам человека обеих стран.