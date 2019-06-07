Вечером 1 марта 2008 года Гагика Царукяна пригласили на обсуждение в правительство, однако встреча не состоялась

Председатель партии “Процветающая Армения”, руководитель парламентской фракции “Процветающая Армения” Гагик Царукян уверяет, что он не имеет никакого отношения к событиям 1 марта 2008 года. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Гагик Царукян.

“Царукян не имеет никакого отношения к событиям 1 марта. Царукян с первого дня заявил, что, да, должна быть создана группа, должно быть проведено расследование, виновные должны быть наказаны. Мы об этом говорили с первого же дня. Сегодня дело уже расследуется, все делается детально, оно будет раскрыто, вы все увидите”, - сказал Гагик Царукян.

Гагик Царукян также сообщил, что вечером 1 марта 2008 года позвонили из правительства и пригласили его.

“ Я пошёл туда. Должен был обсуждаться вопрос, я прождал 25 минут, полчаса, был беспорядок. Я не видел никого, обсуждений не было, я вернулся домой”, - сказал он.

На вопрос, почему встреча не состоялась, Гагик Царукян ответил, что он этого не знает.