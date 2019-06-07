СМИ: ZTE выпустит на рынок первый 5G-смартфон Axon 10 Pro в июле

Китайская компания ZTE начнет продажи первого смартфона с поддержкой 5G - Axon 10 Pro - в июле этого года. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщил китайский информационный портал "Тенсент Исянь".

По его данным, в настоящее время компания ведет переговоры с крупнейшими розничными сетями Китая. Axon 10 Pro также будет доступен для продажи в официальных магазинах ZTE.

Как указывает производитель, использование модема с поддержкой 5G позволит телефону обеспечивать максимальную скорость соединения при скачивании файлов и использовании онлайн-игр.

Согласно ранее опубликованным данным, устройство оснащено новейшим 8-ядерным процессором Snapdragon 855 с 6 гигабайтами оперативной памяти работающим на операционной системе Android 9.0 Pie. Объем встроенной памяти составит 128 гигабайт, при этом смартфон оснащен слотом для карт microSD с емкостью до 512 гигабайт. Емкость аккумулятора составляет 4000 миллиампер-часов.

Еще одной особенностью смартфона является тройная основная камера: двумя по 48 и 20 мегапикселей, а также телеобъективом с разрешением 8 мегапикселей. Фронтальная камера - 20 мегапикселей.

Министерство промышленности и информатизации КНР выдало в четверг первые лицензии на коммерческое использование сетей 5G. Их получили три крупнейших оператора мобильной связи страны China Telecom, China Mobile, China Unicom и телерадиовещательная корпорация China Broadcasting Network.