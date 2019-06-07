Более половины южнокорейцев посчитали ненужным объединение с КНДР

Более половины южнокорейцев считают свои экономические интересы более важными, чем объединение Кореи. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Корейским институтом здравоохранения и социальных проблем среди 3,9 тыс. человек, сообщает телеканал KBS.

Почти 56% респондентов заявили об отсутствии в настоящее время необходимости создавать единое государство с КНДР. Еще 16% опрошенных считают, что объединение Юга и Севера не нужно в принципе.

Лишь 17% участников опроса назвали объединение необходимым и выразили готовность пойти ради этого на снижение собственных доходов.

Согласно подсчетам южнокорейских аналитиков, sвоссоединение Корейского полуострова под эгидой Сеула обойдется Югу в сумму от $1 до $3 трлн, что неминуемо приведет к падению уровня жизни. В то же время авторы исследования отмечают и ряд положительных сторон воссоединения. В частности, для Сеула таковыми могут стать высвобождение дополнительных средств от демилитаризации Северной Кореи, открытие новых рынков, а также доступ к недорогой земле и дешевым трудовым ресурсам КНДР.