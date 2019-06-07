Партия "Зеленые" впервые обогнала по популярности входящий в правящую коалицию блок ХДС/ХСС. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

Согласно опросу, "Зеленые" по сравнению с данными на начало мая прибавили шесть процентных пунктов. Если бы выборы в бундестаг проводились в это воскресенье, они бы получили 26%. Блок ХДС/ХСС, напротив, потерял три процентных пункта, их рейтинг установился на отметке 25%.

Главным аутсайдером опроса оказалась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Они потеряли шесть процентных пунктов и получили всего 12%.

Впереди социал-демократов оказалась правая "Альтернатива для Германии", улучшившая свой результат на один процентных пункт до 13%. Свободная демократическая партия (СвДП) набрала 8%, "Левые" - 7%, иные партии - 9%.

Довольны работой правительства лишь 28% опрошенных, что на 10 пунктов меньше, чем в начале мая. 72% не очень или вовсе недовольны (+10 пунктов). Кроме того, 27% участников вопроса заявили, что именно партия "Зеленых" имеет лучшие ответы на вопросы будущего. Только 12% ответили на данный вопрос в пользу ХДС/ХСС.

В рейтинге удовлетворенности работой немецких политиков лидирует канцлер Ангела Меркель (53%), за ней идут глава МИД ФРГ Хайко Маас (50%) и министр финансов Олаф Шольц (42%). Работой преемницы Меркель на посту председателя ХДС/ХСС Аннегрет Крамп-Карренбауэр довольны только 24%, что на 12 пунктов меньше, чем в прошлом месяце.

Опрос проводился с 3 по 5 июня, в нем приняли участие 1500 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,1 процентных пункта.