Руководители “Яндекса” представили премьер-министру программы по реализации в Армении новых проектов

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным директором компании “Яндекс” Еленой Буниной и исполнительным директором Тиграном Худавердяном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, руководители компании “Яндекс” представили премьер-министру свои текущие программы в Армении и предстоящие проекты. Они отметили, что заинтересованы в расширении деятельности “Яндекс” в нашей стране и готовы к тесному сотрудничеству с правительством Армении. В частности, они отметили, что “Яндекс”собирается предложить армянскому рынку новые услуги в сферах туризма и развития малого бизнеса.

Премьер-министр Пашинян приветствовал программы руководителей "Яндекс" и отметил, что правительство в нашей стране поощряет развитие и расширение деятельности компаний, действующих в сфере высоких технологий. По словам главы правительства, правительство готово обсудить с “Яндекс” возможности реализации различных программ и в рамках своих полномочий содействовать их реализации.