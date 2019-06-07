Председатель НС подписал протокол о прекращении депутатских полномочий Нарине Хачатурян

Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян подписал соответствующий протокол о прекращении депутатских полномочий депутата НС Нарине Хачатурян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Депутат Национального собрания Армении от фракции “Мой шаг” Нарине Хачатурян представила заявление о сложении мандата 31 мая.

Если депутат в течение недели после оглашения отставки не отзывает своего заявления об отставке, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает председатель НС. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола.