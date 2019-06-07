В Российской Федерации началось 23-е пленарное заседание Санкт-Петербургского международного форума. Как передает Арменпресс, в ходе заседания выступит премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пленарное заседание проходит под девизом "Формируя повестку устойчивого развития".

На открытии пленарного заседания участников и гостей поприветствует президент РФ Владимир Путин, затем с речами выступят председатель КНР Си Цзиньпин, президент Республики Болгария Румен Радев, премьер-министр Словацкой республики Петер Паллегрини и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 6 по 7 июня с рабочим визитом находится в Санкт-Петербурге.

В рамках визита премьер-министр Пашинян встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Республики Болгария Руменом Радевым. Никол Пашинян в Петербурге встретился также и с представителями армянской общины России, правительств разных стран и руководителями международных организаций. По окончании визита премьер-министр РА выступит с пресс-конференцией. В составе делегации также вице-премьер РА Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, главный советник премьер-министра РА Арсен Гаспарян и другие должностные лица.