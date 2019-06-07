Фракция НС “Мой шаг” на пост члена Высшего судебного совета выдвинула кандидатуру Григора Бекмезяна

Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян опубликовал заявление о выдвижении и проведении выборов кандидата в члены Высшего судебного совета. «Арменпресс» представляет заявление председателя НС РА:

“Согласно ч. 2 ст. 144 Конституционного закона РА Регламент Национального собрания, фракция “Мой шаг” Национального собрания выдвинула кандидатуру Григора Ованнесовича Бекмезяна в члены Высшего судебного совета.

Согласно ч. 5 ст. 144 Конституционного закона Регламент Национального собрания, вопрос избрания члена Высшего судебного совета будет обсужден на первом заседании очередных заседаний Национального собрания 20 июня”, - говорится в заявлении главы парламента.