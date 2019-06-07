Мане Тандилян считает неприемлемым проведение внеочередного заседания НС параллельно обсуждению исполнения бюджета

Председатель постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Мане Тандилян не считает приемлемым проведение внеочередного заседания по инициативе правительства параллельно обсуждению отчетов об исполнении бюджета на 2018 год в комиссиях НС. Как передает «Арменпресс», это мнение Тандилян выразила в своем выступлении на внеочередном заседании НС Армении.

“В НС обсуждаются отчеты об исполнении государственного бюджета на 2018 год. И эти обсуждения проходят параллельно внеочередному заседанию. Поэтому мы вынуждены были прервать предварительные обсуждения исполнения бюджета, перейдя в зал для участия во внеочередных заседаниях”, - сказала Тандилян.

Она отметила, что понимает актуальность некоторых законов, в том числе и актуальность изменений в Налоговом кодексе, однако не принимает то, что прерывается утвержденный Советом НС график, по которому предусматривались важнейшие обсуждения. Тандилян попросила, чтобы это было в последний раз, чтобы обсуждения таких важнейших законов не проводились бы параллельно обсуждению исполнения бюджета.

В постоянных комиссиях НС обсуждались предварительные слушания годовых отчетов об исполнении государственного бюджета на 2018 год. Внеочередное заседание НС созвано по инициативе правительства. В повестке дня - законопроекты О внесении изменений в Закон “О нормативных правовых актах”, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, О внесении дополнения и изменения в Налоговый кодекс РА и ряд других законов.