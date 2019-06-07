Артак Зейналян подал в отставку с поста министра юстиции. Как передает «Арменпресс», об этом он сообщает на своей странице в Facebook:

“Дорогие друзья, мой дорогой народ,

Я подал заявление об отставке с поста министра юстиции. В этот исторический для нашего народа период принятие мандата министра было сверхответственным шагом, направленным на то, чтобы постепенно решать правовые проблемы, возникающие в ходе деятельности правозащитника. Я доволен этим шагом, признателен премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну за предложение моей кандидатуры на пост министра юстиции, признателен сотрудникам министерства за совместную интересную, плодотворную и ответственную работу. Я благодарен международным партнерам, представителям гражданского общества за совместную работу. Уверен, все будет хорошо ... но если не будет хорошо, то будет очень хорошо.

С уважением Артак!