Из национального парка в ЮАР сбежали около 15 львов, сообщили СМИ

По меньшей мере 14 львов сбежали из национального парка на востоке ЮАР, жителей одного из городов в провинции Лимпопо попросили соблюдать осторожность. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местная радиостанция Capricorn FM.

"Людей, живущих в городе Пхалаборва и поблизости попросили соблюдать осторожность, так как 14 львов находятся на свободе. Львы, предположительно, сбежали из национального парка Крюгер. Группа рейнджеров следит за ситуацией", - говорится в сообщении радиостанции. ‏

По данным портала News24, власти управления по экономическому развитию, окружающей среде и туризму провинции Лимпопо сообщили, что на встрече с представителями национального парка решено, что львов следует поймать и вернуть в парк.