Суд частично удовлетворил апелляцию на решение о наложении ареста на имущество Кочаряна

В суде общей юрисдикции города Еревана судья Анна Данибекян 7 июня огласила решение по поводу апелляции адвокатов на решение следователя о наложении ареста на все имущество и денежные средства второго президента Армении Роберта Кочаряна. Как сообщает «Арменпресс», суд принял решение частично удовлетворить апелляцию адвоката Роберта Кочаряна - Ованеса Худояна.

“Апелляцию представителя Роберта Кочаряна - Ованеса Худояна удовлетворить частично, зафиксировать нарушение прав Роберта Кочаряна.

Апелляция по части требования об установлении обязанностей прокурора по исключению органа, осуществляющего производство по устранению нарушения его прав и следователя Мушегяна из производства отклонена.

Решение может быть обжаловано в 10-дневный срок”, - сказала Данибекян. Таким образом, решение об отмене ареста, наложенного на имущество, суд не принял, оставив это решение судьи, рассматривающему дело.

По решению следователя ССС арест на имущество был наложен 30 июля 2018 года, после предъявления Роберту Кочаряну обвинения по статье о свержении конституционного строя. Адвокаты Кочаряна обжаловали это решение прокурору, жалоба была отклонена, после чего они обратились в суд.

Ранее арест был наложен и на пенсионный счет Роберта Кочаряна, который, однако, был снят по требованию защитника прав человека.